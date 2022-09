Google, Tribunale UE conferma maxi multa inflitta da UE

Alphabet

(Teleborsa) -ha confermato lada Bruxelles nei confronti di, per abuso di posizione dominante.La, ammontava inizialmente a 4,3 miliardi di euro, la più alta mai inflitta dall'antitrust europea,Laquando la direzione per la concorrenza guidata daaveva rilevato unanei confronti dei produttori di telefoni Android e degli operatori di reti mobili.In partica, la big statunitense, forte della sua posizione, avevacapestro,di telefoni che usano il sistema operativo Androidcome Google Search e Google Chrome in cambio dell’accesso allo store delle app Google Play. La violazione dunquenel mercato europeo, dove ha ancora oggi una quota di mercato di circa il 70%.