IWB, ricavi semestrali di 180 milioni. Aumento costi pesa su margini

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2022 conpari a 179,6 milioni di euro, registrando un sostanziale raddoppio nel volume d'affari rispetto al primo semestre del 2021 grazie alle operazioni di M&A concluse negli ultimi 12 mesi. Suisono stati realizzati 145,5 milioni di euro (+83% rispetto al 2021), mentre sulsono stati raggiunti ricavi delle vendite pari a 32,7 milioni di euro (+67,2% rispetto al 2021).L'del primo semestre 2022 pari a 14,3 milioni di euro, che si confronta con un EBITDA Restated del primo semestre 2021 pari a 11,8 milioni di euro. La marginalità percentuale in termini di EBITDA sui ricavi delle vendite è diminuita nel corso del primo semestre 2022 portandosi all'8% rispetto all'11,9% del primo semestre 2021. Tale andamento è da ascrivere: per circa l'1,9% alla mutata fisionomia del gruppo a valle delle operazioni di M&A; per circa il 2% alla maggiore incidenza dei costi delle materie prime, utenze e trasporti (non interamente ribaltati sui prezzi di vendita).Ilrisulta in contrazione da 6,3 milioni di euro del primo semestre 2021 a 3,9 milioni di euro del primo semestre 2022.La società segnala che lerisultanosia in termini di quantitativi prodotti che di qualità, sia in Italia che in Europa e lasciano quindi presagire "una generalizzata distensione sugli approvvigionamenti". È ipotizzabile che tali dinamiche, a parità di altre condizioni, "abbiano un effetto positivo sui margini aziendali nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e nel corso del 2023".Sul fronte, IWB è "di possibili nuove opportunità di investimento in quote azionarie di altre aziende operanti nella produzione e distribuzione di prodotti vinicoli".