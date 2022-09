Prysmian, commessa da 800 milioni per cablaggio parchi eolici in Germania

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, si è aggiudicata(incluse le opzioni) assegnate da Amprion Offshore, controllata dal gestore dei sistemi di trasmissione tedesco. L'azienda italiana sarà responsabile per la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di cavi terrestri e sottomarini per due sistemi che collegano la rete elettrica ai parchi eolici offshore nell’area tedesca del Mare del Nord, DolWin4 e BorWin4, che trasmetteranno complessivamente 1,8 GW di potenza.Prysmian fornirà circa 1.000 km di cavi in rame da ±320 kV ad alta tensione in corrente continua (HVDC - High Voltage Direct Current) con isolamento in XLPE. I cavi sottomarini saranno prodotti a Pikkala (Finlandia) e ad Arco Felice (Napoli), mentre i cavi terresti saranno realizzati a Gron (Francia) e Abbeville (USA).dei due progetti sono previsti per il"Per Prysmian si tratta del primo progetto sottomarino da 320 kV ad alta tensione in corrente continua con Amprion, a testimonianza del fatto che Prysmian sta consolidando il proprio ruolo centrale di- ha dichiarato, EVP Projects BU - Prysmian è infatti coinvolta in diversi importanti progetti infrastrutturali in favore di un maggior utilizzo di energia green. È un onore per noi collaborare con Amprion allo sviluppo del suo primo progetto per parchi eolici offshore".