Health Italia, ricavi semestrali salgono a 19,2 milioni di euro

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha chiuso ildel 2022 conpari a 19,2 milioni di euro, evidenziando un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2021, con una contribuzione rispettivamente del 63% dalla divisione "Healthcare and Services", del 32% dalla divisione "Medical services", del 2% della divisione "Nutraceutical & Cosmeceutical" e 3% dalla divisione "Immobiliare".L'è pari a 3,2 milioni di euro, in linea con il margine operativo lordo del primo semestre dell'anno precedente (3,3 milioni). L'si attesta al 16,5% dei ricavi netti, registrando un lieve decremento rispetto al primo semestre del 2021 (17,9%) determinato da un moderato aumento dei costi esterni e del costo del lavoro se comparati alla crescita dei ricavi netti. Ilsi chiude con un utile pari a 2,3 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2021 (utile di 0,1 milioni) per l'iscrizione di una plusvalenza di carattere straordinario derivante da un'operazione immobiliare."Il primo semestre si chiude con risultati in crescita, sia in termini di fatturato, che di reddito operativo - ha commentato l'- L'andamento positivo, in linea con tutti i trimestri degli ultimi due anni, sottolinea il consolidamento del nostro posizionamento sul mercato di riferimento, grazie ad un modello di business ormai collaudato con un sistema commerciale multicanale, all'integrazione tra profit e no-profit, alla capacità di lettura dei mercati e il conseguente aggiornamento della nostra offerta in base alle tendenze in atto".Laè pari a 12,1 milioni di euro, con un incremento rispetto al 31 dicembre 2021 di circa 1,8 milioni. L'importo dell'Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2022 include l'ammontare del prestito obbligazionario convertibile registrato in Health Italia pari a 10 milioni di euro.