Regina Elisabetta II: l'ultimo saluto solenne alla Sovrana

(Teleborsa) - C'è attesa per i funerali della, che prenderanno il via fra poco alle ore 11 a Londra, con una, cui parteciperanno tutte ed'Europa e numerosissimi, compreso il Presidente americanoed il nostro Presidente della RepubblicaSonoall'evento solenne a Westminster, che sarà seguito da tutte le TV, e circaper onorare la Regina scomparsa all'età di 96 anni.Presente la famiglia reale che seguirà il feretro a piedi, il, assieme ai principi di Gallesche interverranno assieme ai principini. E' giallo invece sull'invito inviato0 ad, inizialmente recapitato dal cerimoniale e poi revocato, secondo quanto riferisce la stampa britannica, poiché i duchi di Sussex non sono più membri attivi della Royal Family dal loro trasferimento in USA.Laa Westminster Hall, durata una intera settimana, è statain vista dei funerali di Stato che avranno luogo oggi, ma la lunghissima coda ci ha messo delle ore, sino all'alba, per disperdersi.Re Carlo III ha voluto rivolgere un grazie alla nazione, anche a nome della regina consorte Camilla, per gli atti di omaggio ed il rispetto mostrato nei confronti "della cara madre" in questi ultimi 10 giorni. "Mentre ci prepariamo al nostro ultimo saluto - scrive il Sovrano- voglio semplicemente ringraziare tutte le innumerevoli persone che sono state così tanto di sostegno e conforto a me e alla mia famiglia in questo tempo di dolore".