Triboo, ricavi ed EBITDA in crescita nel primo semestre

Triboo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali, ha chiuso ildel 2022 conparia a 48,3 milioni di euro, in crescita del 5,1% rispetto ai 45,9 milioni di euro del primo semestre dello scorso esercizio, grazie anche alla decisa ripresa dei settori Media e Advertising, maggiormente impattati dagli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19 nei precedenti esercizi. L'si attesta a 6,4 milioni di euro (rispetto a 6,3 milioni di euro del primo semestre 2021), mentre l'registra una crescita del 4,6% (6,6 milioni di euro al 30 giugno 2022, rispetto a 6,3 milioni di euro nel semestre di confronto). Ilè stato di 930 mila euro, in calo rispetto agli 1,5 milioni di euro di un anno fa."Grazie al grande lavoro dei nostri collaboratori ed ai significativi investimenti per il nostro sviluppo, Triboo si conferma quale leader nel settore digitale, mettendo sempre al centro del proprio lavoro il cliente ed il benessere dei propri dipendenti - commentadel consiglio di amministrazione di Triboo - In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà i numeri dimostrano la nostra resilienza e la capacità del gruppo di continuare ad operare e crescere in modo sostenibile e redditizio".Ladi gruppo al 30 giugno 2022 è negativa per 9,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto ad un indebitamento netto pari a 10,7 milioni di euro al 30 giugno 2021; l'indebitamento netto al 30 giugno 2022 fa essenzialmente riferimento ai debiti finanziari per affitti e leasing, contabilizzati in conformità al principio contabile internazionale IFRS 16, per 8,1 milioni di euro (euro 9,1 milioni al 30 giugno 2021).Sulla base dei dati consuntivati nel primo semestre del 2022, e alla luce delle previsioni di risultato per i prossimi mesi, pur in un contesto globale inevitabilmente condizionato dal perdurare della pandemia Covid-19 e dalla crisi russo-ucraina, Triboo "ritiene di".