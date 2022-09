Misure difesa commerciale UE: tutelati 460 mila posti lavoro in 2021

(Teleborsa) - Lenel 2021 hanno direttamentenel 2021 in settori produttivi chiave dell'UE quali l'alluminio, l'acciaio, la ceramica e le tecnologie verdi. La relazione annuale dell'esecutivo UE indica che la Commissione ha intensificato le attività di monitoraggio per, in particolare attraverso l'elusione."È fondamentale difendere i produttori e i lavoratori europei dai danni inflitti da coloro che non rispettano le norme commerciali - ha commentato, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il Commercio - Garantire un commercio equo è oggi più importante che mai, a fronte del difficile contesto globale e delle minacce incombenti sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Non possiamo consentire che le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni danneggino l'industria dell'UE".Alla fine del 2021 nell'UE erano in vigore 163: 109 misure antidumping definitive (31 delle quali estese), 19 misure antisovvenzioni (una delle quali estesa) e tre misure di salvaguardia, con un aumento di 13 misure rispetto al 2020.Ilnel 2021 è stato in linea con gli anni precedenti. Le inchieste in corso sono state 88, di cui 29 inchieste originarie e 59 riesami, rispetto alle 85 del 2020. Alla fine del 2021 erano in corso 43 inchieste, come alla fine del 2020.Nel 2021 la Commissione ha avviato 14(11 antidumping e tre antisovvenzioni) rispetto alle 15 del 2020. Ha istituito dazi provvisori in 10 inchieste antidumping e ha concluso 12 inchieste con l'istituzione di dazi definitivi (11 antidumping e uno antisovvenzioni).