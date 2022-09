UniCredit, mercato apprezza piani Orcel per banca europea

Unicredit

(Teleborsa) -, con il mercato che apprezza le al giornale tedesco Handelsblatt . Fusioni e acquisizioni (M&A) in Germania potrebbero "essere un acceleratore e creare valore nelle giuste condizioni" per continuare a crescere. "Il mio grande obiettivo è diversificare ulteriormente i nostri flussi di entrate per", ha specificato il banchiere.Sullo sfondo restano le valutazioni sulle presenza in Russia, con il ritiro dal mercato che è più complicato del previsto. "Siamo- ha detto - Abbiamo esaminato una serie di opzioni, ma i limiti stanno aumentando poiché il numero di società sanzionate continua a crescere".Inoltre, il numero uno di Unicredit: "Penso che sarebbe sbagliato, e anche incompatibile con l'idea delle sanzioni, se cedessimo per un euro un business da più di tre miliardi di euro".Si muove al rialzo, che si attesta a 10,87 euro per azione, con. Risulta anche il titolo più scambiato sul FTSE MIB. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 10,96 e successiva a 11,12. Supporto a 10,81.