Energia, Ue verso l'accordo su misure contro i rincari: il 30 settembre l'incontro decisivo

(Teleborsa) - Gli ambasciatori dei Ventisette nel(il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri, quello che prepara le riunioni ministeriali del Consiglio Ue) hanno discusso oggi a Bruxelles la proposta di regolamento presentata dalla Commissione contro i forti aumenti deidell'. Fonti diplomatiche a Bruxelles riferiscono che rimangono ancora aperte alcune questioni, ma "l'impressione è che si possa arrivare a un accordo" per l'approvazione del regolamento al Consiglio Energia straordinario delLe misure proposte sono sostanzialmente tre: unadellanelle ore di punta in tutti gli Stati membri, un tetto aiper le aziende che forniscono energia dasul mercato elettrico, e un prelievo suglidelle aziende che forniscono elettricità da fonti fossili. In questi ultimi due casi le risorse raccolte verranno redistribuite ai consumatori (famiglie e imprese) più vulnerabili, per compensare i rincari.Nelle prossime ore, la Presidenza semestrale di turno ceca del Consiglio Ue dovrebbe presentare unadellache tenga conto dell'esito del dibattito di oggi in Coreper, e integri alcuni punti sollevati dagli ambasciatori. Il nuovo documento sarà discusso dapprima in gruppo di lavoro specializzato in seno al Consiglio, e poi dallo stesso Coreper la prossima settimana, il 28 settembre. Lo stesso giorno, la Commissione dovrebbe presentare unasui temi dell'energia che dovrebbe poi essere discussa anch'essa dai ministri al Consiglio del 30, hanno riferito ancora le fonti.