Fed pronta a nuovo maxi aumento tassi: ecco perché non si fermerà presto

(Teleborsa) - Mentre ladei tassi di interesse, laquesta sera un, unite da un comune destino: l'inflazione., ha detto ieri sera la presidente della BCE, tenendo un discorso a Francoforte. Poi ha precisato che l'Istituto deciderà le prossime mosse "riunione per riunione" e che ilcui intende fermarsi con la serie di rialziLasi prepara ad annunciare stasera unper il terzo meeting consecutivo, portando il costo del denaro, il più alto degli ultimi 14 anni. Ma la banca centrale USA probabilmente ribadirà che prevede di aumentare ancora i tassi entro la fine dell'anno e di mantenerli più alti per un periodo più lungo.Gliche i banchieri statunitensi portino il tasso di riferimentoed è probabile che vi siano anche ulteriori aumentiSecondo, Senior Economist di, la Fed "ha ancora", come confermano i recenti dati dell'inflazione, che secondo l'economista "non svanirà rapidamente". "Vediamo un altro aumento dei tassi pari a 75 pb nell’imminente meeting della Fed - afferma l'esperto - ma contempliamo anche unche la banca centrale USA, aumentando i tassi di un. Dopo l’incremento di 75 pb a settembre, prevediamo un ritmo di stretta leggermente più lento, con un aumento di 50 pb a novembre e un ultimo di 25 pb a dicembre, con rischi inclinati al rialzo. La Fed manterrà quindi il tasso di riferimento al 4% (limite superiore) fino all'inizio del 2024".Con tassi di interesse più alti del previsto ovviamenteo, sebbene Powell e gli altri banchieri puntino al cosiddetto, cioè un rallentamento economico senza recessione e senza perdita di posti di lavoro. Uno scenario che diventa di ora in ora più improbabile.L'ultimo dato dell'ha segnalato una persistente tensione sui prezzi con un. "Lasciarsi trarre in inganno da un ammorbidimento temporaneo dell’inflazione potrebbe avere ora conseguenze ancora più gravi", ha avvertito il membro del Board Christopher Waller, aggiungendo "finché non vedrò una significativa e persistente moderazione dell'aumento dei prezzi di base, sosterrò l'adozione di ulteriori misure di inasprimento della politica monetaria".E secondo glil la Fed manterrà unaquando fermò troppo presto il ciclo di rialzi dei tassi e fece salire ancora l'inflazione. "Prima della pubblicazione del rapporto CPI di agosto, ci aspettavamo che la Fed arrivasse al 4,25% sul tasso dei Fed Funds entro l'inizio del 2023. Tuttavia, l'attuale traiettoria delle pressioni sottostanti sui prezzi indica il rischio di un tasso terminale ancora più alto e di rimanere al di sopra del 4% per qualche tempo", spiega l'analista Jeffrey Cleveland.