Salcef sigla nuovi contratti per rinnovamento ferrovie rumene

Salcef Group

(Teleborsa) -comunica che l(CFR), per il rinnovamento dell’armamento ferroviario nelle aree regionali di Timi?oara (Lotto 3) e Cluj (Lotto 4).Tali accordi - spiega una nota - quadro fanno parte di un, diviso in 8 lotti e finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Romania – che prevede investimenti complessivi per circa 29 miliardi di euro di cui circa 4 dedicati all’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria e del parco rotabile.I due lotti aggiudicati riguardano il completo rinnovamento fino a 170 km nel lotto di Timi?oara e fino a 185 km nel lotto di Cluj. L’importo complessivo può variare, in base alle esigenze operative del cliente, da un minimo di circa 70 milioni di euro ad un massimo di circa 235 milioni di euro. La conclusione dei lavori è prevista per il 2026."In un anno in cui il Gruppo sta raggiungendo ottimi risultati commerciali che ne rafforzano il backlog e le prospettive nel medio lungo termine,- ha commentato-. Con i due accordi quadro, confermiamo la presenza nel paese,dove operiamo dal 2007 ed abbiamo completato importanti progetti ferroviari e per il trasporto urbano. Le nuove commesse ribadiscono, inoltre, il ruolo attivo di Salcef Group nella transizione verso la mobilità sostenibile nell’Unione Europea".