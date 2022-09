Unicredit avvia seconda tranche di buyback da 1 miliardo

Unicredit

(Teleborsa) -annuncia l'avvio della seconda tranche del buyback, per un controvalore complessivo di 1 miliardo di euro. L'istituto di Piazza Gae Aulenti ha "definito le modalità attuative" del programma di riacquisto di azioni proprie, già autorizzato dalla BCE.Ai fini dell’esecuzione della seconda tranche del programma di buyback 2021, UniCredit hain qualità di intermediario terzo abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma.