Autogrill, si dimette AD Italia ed Europa

Autogrill

(Teleborsa) - Andrea Cipolloni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato delle controllate Autogrill Italia e Autogrill Europe, per perseguire nuove opportunità professionali.Lo fa sapere la stessaon una nota aggiungendo che in attesa di definire la data di uscita di Andrea Cipolloni dal Gruppo, la Società ha prontamente attivato le procedure previste dai piani di successione manageriale in essere, in modo da assicurare la continuità aziendale e la normale prosecuzione delle attività strategiche e di business delle società controllate.Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data del presente Comunicato Andrea Cipolloni risulta titolare di nr. 19.000 azioni Autogrill.