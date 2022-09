Borse caute. Tonica Piazza Affari con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei il giorno dopo la nuova stretta della Federal Reserve sui tassi di interesse americani e mentre ilinsiste sulla determinazione a continuare ad alzare il costo del denaro In Europa., sostenuta dall'ottima performance del comparto bancario, dove brilla Unicredit che per il tramite del suo amministratore delegato, Andrea Orcel, ha aperto a opportunità M&A "alle giuste condizioni" Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,45%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.673,7 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 83,5 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +217 punti base, con un calo di 8 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,02%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; sottotonoche mostra una limatura dello 0,40%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 22.147 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,37%, portandosi a 23.999 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+6,38%),(+4,48%),(+4,05%) e(+3,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,13%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,34%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,32%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,27%),(+1,61%),(+1,30%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,88%.Scende, con un ribasso del 2,25%.Crolla, con una flessione del 2,24%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,16%.Tra lepiù importanti:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -260,6 Mld $; preced. -291,4 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 213K unità)16:00: Fiducia consumatori (atteso -25,8 punti; preced. -24,9 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 0,2%).