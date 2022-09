JONIX, risultati in calo con mercato non più trainato da pandemia

JONIX

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella tecnologia NTP per la sanitizzazione dell'aria indoor, ha chiuso ildel 2022 con unpari a 2,18 milioni di euro, rispetto a 2,56 milioni di euro al 30 giugno 2021, epari a 1,25 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 2,50 milioni di euro al 30 giugno 2021. La società spiega la contrazione con "un mercato non più trainato dall'effetto pandemico, in cui la sensibilità ai temi ambientali e la consapevolezza dell'importanza di ricorrere a sistemi di sanitizzazione e miglioramento della qualità dell'aria non hanno ancora permeato la società". Viene citata anche l'incertezza geopolitica, macroeconomica e sui tassi di interesse.L'si attesta a 0,21 milioni di euro, rispetto a 0,51 milioni di euro al 30 giugno 2021. L'si attesta a 0,02 milioni di euro, rispetto a 0,31 milioni di euro al 30 giugno 2021.Laè cash positive per 0,17 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2021 (cash positive per 3,41 milioni di euro) per effetto del rimborso del finanziamento verso terzi e del finanziamento bancario presso banca Unicredit, del pagamento del dividendo avvenuto in data 23 maggio 2022, dell'investimento in materie prime utili a contrastare lo shortage del periodo, in prodotti finiti soprattutto per dotare il magazzino dei nuovi prodotti presentati al Sales Meeting 2022.Alla luce dei risultati del primo semestre e della difficile situazione di mercato, la società