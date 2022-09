Wall Street in rosso dopo la Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude in calo dopo la decisione della Fed sui tassi. A New York, forte calo del(-1,7%), che ha toccato 30.184 punti; sulla stessa linea, l'è crollato dell'1,71%, scendendo fino a 3.790 punti.In netto peggioramento il(-1,8%); sulla stessa linea, pessimo l'(-1,76%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,37%),(-2,29%) e(-2,20%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,11%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,88%.scende del 2,86%.Tra i(+1,78%),(+1,47%),(+1,43%) e(+1,14%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,46%.In perdita, che scende del 5,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,05 punti percentuali.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -260,6 Mld $; preced. -291,4 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 218K unità; preced. 213K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,5 punti)15:45: PMI servizi (atteso 45 punti; preced. 43,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 44,6 punti).