Eventi e scadenze: settimana del 26 settembre 2022

(Teleborsa) -Milano Fashion Week - Settimana dedicata alla moda femminile con oltre 200 appuntamenti e 68 sfilate, dove le grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy presenteranno le prossime collezioni Primavera Estate 2023. L'evento è organizzata dalla Camera Nazionale della Moda ItalianaG20 turismo - Bali - Il G20 del Turismo si svolge a Bali. Al centro dei lavori la ripresa del turismo, lo sviluppo del capitale umano, l'accelerazione della transizione green, la formazione, la digitalizzazione, il cambiamento climatico, le opportunità per le piccole medie impreseParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento15.00 - BCE - Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti al Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Evento di presentazione a investitori, azionisti e analisti dei risultati conseguiti al 30 giugno 2022 (dal 27 settembre al 7 ottobre 2022)- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Investor Day- Appuntamento: Investors’ Silent Period- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleItalian Energy Summit - Sfida dell’Italia per la diversificazione energetica - Al Summit, che si svolge presso la Borsa Italiana a Milano, interverranno i top player e i maggiori rappresentanti del comparto energetico, tra cui i CEO di ENEL, ENI, Snam, Prysmian, Italgas e A2A, gli Ad di Terna, ERG, Acea e Ansaldo Energia, il Presidente di Iren, l'Amministratore Unico del GSE e altre personalità di spiccoBOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 20 e 21 luglio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Esame ed approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2022, sottoposta a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestraleParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Call for papers - La Banca d'Italia organizza una conferenza su "La politica monetaria in tempi eccezionali: l'esperienza pandemica e le sfide attuali". L'evento sarà ospitato presso la sede centrale di RomaParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariConsiglio dell'UE - Consiglio Competitività - Mercato interno e industria - I ministri cominceranno i lavori con un dibattito orientativo sulla proposta relativa a uno strumento per le emergenze nel mercato unico, presentata dalla Commissione europea il 19 settembre 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Andamento dei ricavi consolidati al 31 agosto 2022- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta volontariamente a revisione contabile- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleUE - Riunione straordinaria del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) - I ministri dell'Energia dell'UE punteranno a raggiungere un accordo politico su una proposta di regolamento del Consiglio relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia.Banca d'Italia - Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; avole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito estero dell'Italia; Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata- Appuntamento: Webcast di commento dei Risultati Finanziari al 30 giugno 2022 da parte del Presidente Simone Ranucci Brandimarte- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022- Assemblea: Bilancio - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza quarta rata delle eccedenze 2021Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2021- Risultati di periodo: CdS Bilancio