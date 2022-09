Trasporto aereo, la Commissione Ue presenta i membri dell'Azea

(Teleborsa) - La Commissione europea ha pubblicato l'elenco deiiniziali dell'(Azea). L'alleanza – lanciata dal Commissario per il mercato internonel a giugno 2022 – ha l'obiettivo di affrontare diversi aspetti legati ai requisiti deie delle relative infrastrutture, nonché problemi legati all'approvvigionamento died elettricità, alla standardizzazione e alla certificazione, alle pratiche per gli operatori aerei e alla gestione del traffico aereo. In particolare, i membri dell'Azea si impegnano a prepararsi per l'aviazione a emissioni zero attraverso, ad esempio, aerei a idrogeno ed elettrici.L'Azea comprende società di tutte ledell'ecosistema industriale del trasporto aereo, da società dell'industria aeronautica, alle compagnie aeree, ai noleggiatori di aeromobili, agli aeroporti, ai fornitori di energia e alle associazioni imprenditoriali e alle organizzazioni della società civile: hanno aderito tra gli altri EasyJet, Air Liquide, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Rolls-Royce, ZeroAvia, Vinci Concessions, Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung, Airbus S.A.S. Anche l'(EASA) ed, l'organizzazione europea per la gestione del traffico aereo, hanno aderito all'Alleanza.