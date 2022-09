In rosso Wall Street, soffrono titoli energetici e bancari

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

finanziario

Wal-Mart

Travelers Company

Boeing

Chevron

Goldman Sachs

Costco Wholesale

JD.com

AirBnb

Amazon

Charter Communications

Illumina

Moderna

Paypal

(Teleborsa) -, in flessione dell'1,11% sul, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 3.655 punti.In frazionale calo il(-0,51%); con analoga direzione, negativo l'(-0,81%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i(-2,57%),(-2,43%) e(-1,69%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,16%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,99%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,43%.Al top tra i, si posizionano(+2,98%),(+1,97%),(+1,45%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,81%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,29%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,19%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,12%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 17%; preced. 18,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 104,5 punti; preced. 103,2 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 500K unità; preced. 511K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -12,6%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%).