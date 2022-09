High Quality Food, ricavi e margini in miglioramento nel 1° semestre

High Quality Food

(Teleborsa) -(HQF), gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore agro-industriale di alta qualità, ha chiuso il primo semestre del 2022 con unpari a 9,6 milioni di euro, conpari a 8,5 milioni di euro (6,5 milioni in Italia, 1,5 milioni in Europa e 0,5 milioni nel resto del mondo). Riguardo le categorie merceologiche, il prodotto "carne" incide per il 43% sul totale delle vendite, il prodotto "formaggi" per il 10%, i "prodotti ittici" per il 9%, "salumi" per l'8%.L'è positivo per 0,6 milioni di euro rispetto al dato annuale dell'esercizio precedente pari a -0,2 milioni. L'EBITDA margin, pari a 6,3% del volume d'affari, è in miglioramento rispetto sia all'esercizio 2021 (-1,3%) sia alle performance annuali pre-covid (5,8%). Non è possibile confrontare i dati con il primo semestre dello scorso anno, in quanto il gruppo si è quotato a giugno 2022. Ilrisulta positivo di 0,2 milioni di euro rispetto al risultato annuale di -1 milione di euro al 31 dicembre 2021."Siamo molto soddisfatti dei risultati relativi al primo semestre, che evidenziano il, un significativo aumento della redditività e dei margini in un trend che permane in crescita - ha commentato l'- Risultati, che confermano le solide basi e la chiara visione strategica del gruppo ed un business model di successo malgrado lo scenario macro-economico ancora altamente volatile"."Grazie anche alla quotazione in Borsa sul mercato Euronext Growth Milan, stiamoche ha provocato l'aumento consistente del costo delle materie prime e dell'energia - ha aggiunto - Siamo pertanto fieri che il nostro impegno e la nostra determinazione abbiano trovato riscontro nei numeri di questo primo semestre che siamo lieti di condividere con il mercato ed i nostri nuovi azionisti".