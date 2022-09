Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

utilities

informatica

Visa

Travelers Company

Boeing

Apple

Walgreens Boots Alliance

Nike

Okta

Lucid

Advanced Micro Devices

Tesla Motors

Exelon

(Teleborsa) - Prosegue al ribasso la borsa di Wall Street dopo che i dati macro diffusi prima dell'Opening Bell hanno evidenziato un PIL del secondo trimestre in frenata e richieste iniziali di sussidi di disoccupazione calate ai minimi di aprile. Dati che hanno rafforzato la convinzione tra gli operatori che l'economia americana non è in caduta libera, nonostante la recessione tecnica per via di due trimestri consecutivi in calo e, che, la Federal Reserve potrebbe essere ancora più determinata nella sua strategia aggressivaTra gli indici statunitensi, forte calo del(-1,52%), che ha toccato 29.232 punti; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che retrocede a 3.642 punti, in netto calo del 2,07%. In forte calo il(-2,95%); sulla stessa linea, pesante l'(-2,29%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-3,15%),(-3,13%) e(-2,84%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,86%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,94%.In apnea, che arretra del 4,86%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,51%.mette a segno un +1,2%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,64%.Scende, con un ribasso del 6,12%.Crolla, con una flessione del 6,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,03%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,6%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 209K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)15:45: PMI Chicago (atteso 52 punti; preced. 52,2 punti).