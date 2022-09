Shipping nell'ETS, Assarmatori: "Tutelare tutti i collegamenti insulari e le Autostrade del Mare"

(Teleborsa) - Estendere a tutti i collegamenti insulari e alle Autostrade del Mare l'esenzione dall'ETS, il sistema di scambio delle quote di emissione a livello comunitario previsto nel pacchetto Fit for 55, per difendere la continuità territoriale da un lato e uno strumento di vera sostenibilità ambientale dall'altro. Lo hanno chiesto, rivolgendo in tal senso un appello anche al Governo che andrà a formarsi nelle prossime settimane,intervenendo nel corso dellaIl Parlamento UE ha chiesto l'esenzione dall'ETS per le tratte soggette a obblighi di servizio pubblico, mentre il Consiglio ha fatto altrettanto per i collegamenti con le isole minori, ma secondo Assarmatori non basta. "Dobbiamo confermare questo assetto anche in vista della Direttiva finale – ha spiegato– e far sì che anche tutti i collegamenti insulari e quelli delle Autostrade del Mare ottengano l'esenzione. Altrimenti ci troveremmo di fronte a una lesione del principio di proporzionalità dell'UE, visto che l'Italia sarebbe maggiormente penalizzata da queste misure rispetto ad altri Stati membri vista la sua dipendenza dal trasporto marittimo".Il nostro Paese – sottolinea Assarmatori – è leader nel Mediterraneo per quanto riguarda le, con una quota di mercato del 37%. "Mettere a rischio questo sistema, che si è realizzato anche grazie a strumenti importanti come il Marebonus – ha aggiunto– significherebbe correre il rischio di uno switch modale inverso, cioè dal mare alla strada: altro che sostenibilità ambientale, aumenterebbero il traffico, l'incidentalità e l'inquinamento. Un altro obbiettivo deve essere quello di far sì che quanto incassato con l'ETS in Italia rimanga nel nostro Paese e sia allocato per finanziare investimenti a terra e a bordo e in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di rendere le flotte sempre più compliant con la normativa".Un'altra proposta regolatoria che incombe sul ruolo delle Autostrade del Mare è – per Assarmatori – l'applicazione senza correttivi del: lo strumento prevede l'assegnazione alle navi di un rating da A ad E. Un recentei ha evidenziato come nel giro di tre anni, e quindi entro il 2025, la flotta traghetti italiana si troverebbe in scacco, con più del 73% delle navi non ottemperanti alla norma e quindi potenzialmente non più in grado di navigare."Dobbiamo cambiarne la metrica – ha concluso– Il CII infatti prende in considerazione anche la percentuale di emissioni prodotte durante la sosta in porto, peggiorando di conseguenza drasticamente in modo ingiustificato il rapporto tra CO2 emessa e miglia percorse. Occorre quindi un correttivo specifico, che permetterebbe di rendere il profilo di rating della flotta traghetti italiani più attinente al profilo di rating definito per la flotta mondiale".