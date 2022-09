Spagna, inflazione settembre -0,6% mese +9% anno

(Teleborsa) - L'si modera a. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazioneè stimata aldal +10,5% di agosto, ben inferiore al +10% del consensus. Tale andamento è dovuto principalmente alla diminuzione dei prezzi dell'energia elettrica, aumentati a settembre 2021. Anche la diminuzione dei prezzi dei carburanti, rispetto all'aumento dell'anno precedente, ha avuto un ruolo, seppur in misura minore, così come la diminuzione dei prezzi dei trasporti.L'indice dei prezzi al consumoregistra undopo il +0,3% di agosto.L', che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, dovrebbe registrare un incremento tendenziale del 9,3%, inferiore al 10,1% del consensus e contro il +10,5% del mese precedente.