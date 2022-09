Energia, a Draghi non piace la maxi-manovra tedesca: la crisi richiede una risposta europea

(Teleborsa) - Non è piaciuta al presidente del Consigliolo scatto in avanti dellasul dossier energia e la decisione di mettere in campo unadaper sostenere famiglie e imprese tedesche alle prese con il caro-energia. Berlino infatti ha deciso di fissare uninterno al prezzo del gas – il sovrapprezzo rispetto al costo di mercato sarà pagato dalle casse dello stato – lasciando in qualche modo dietro i partner europei.Proprio all'unità europea ha fatto riferimento Draghi in una dichiarazione: "La crisi energetica richiede da parte dell'Europa una risposta che permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese, di limitare i guadagni eccezionali fatti da, di evitare pericolose e ingiustificate distorsioni del mercato interno e di tenere ancora una volta unita l'Europa di fronte all'emergenza".Una posizione condivisa anche dalla leader di Fratelli d'Italia,. "Mi pare che sia una questione che va affrontata tutti insieme", ha dichiarato ai cronisti uscendo dai suoi uffici alla Camera. Meno dal suo alleato. Alla notizia del maxi intervento della Germania per contenere il, il segretario leghista ha replicato immediatamente: "Urge intervenire anche in Italia, altrimenti le nostre aziende non potranno più competere e lavorare".Oggi nel frattempo è in programma ala riunione fra i ministri dell'Energia europei nel Consiglio. "Davanti alle minacce comuni dei nostri tempi, non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali. Nei prossimi Consigli europei dobbiamo mostrarci compatti, determinati, solidali - proprio come lo siamo stati nel sostenere l'", è il messaggio finale lanciato dal presidente del Consiglio.