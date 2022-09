Fabilia, azioni sospese da negoziazioni. Integrae SIM recede da incarico EGA

Fabilia Group

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che ledi, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore del turismo alberghiero, sonofino a nuovo avviso.Ieri sera il CdA haa data da destinarsi e deliberato di convocare un nuovo board non oltre il 15 ottobre per valutare il conferimento di uno o più mandati professionali finalizzati a gestire e superare la situazione finanziaria evidenziata dall'AD Mattia Bastoni.La società ha anche informato di aver ricevutodall'incarico sia disia di operatore, a far data, rispettivamente, dal 29 ottobre 2022 e dal 29 dicembre 2022. Il recesso dai suddetti contratti, per giusta causa, è stato comunicato a Borsa Italiana.