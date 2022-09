RAEE professionali, Polimi: "Solo il 5-10% è riciclato correttamente"

(Teleborsa) - Nel settore deisolo il 5-10% dell'immesso sul mercato viene raccolto e riciclato dai sistemi ufficiali dei produttori. La gestione di questa tipologia di rifiuti, infatti, è troppo spesso svolta da operatori del libero mercato, ovvero soggetti informali i cui metodi di raccolta, trattamento e recupero degli stessi non sono né tracciati né rendicontati. La naturale conseguenza è l'insorgere di un'organizzazione frammentata con entità di piccole e medie dimensioni dove si nascondono pratiche ai limiti della normativa ed export non controllato. È quanto emerge dallo, con la collaborazione didell'area Consulting di Interzero Italy."L'Unione Europea (D. Lgs. 49/2014) ci chiede un obiettivo di raccolta del 65% tra RAEE domestici e RAEE Professionali, rispetto all'immesso sul mercato nei tre anni precedenti. Registriamo a oggi – spiega– un gap superiore al 50%. Un divario sul quale il settore dei RAEE professionali deve intervenire, soprattutto perché il tasso di raccolta è tutt'oggi irrilevante rispetto a quello dei rifiuti domestici".Lo studio ha evidenziato che il fenomeno dei flussi paralleli colpisce particolarmente ilche, a differenza di altre tipologie di apparecchiature, hanno un primo ciclo di vita relativamente breve (circa 3/4 anni) divenendo poi merce appetibile per mercati terzi. Sucomplessivamente ne vengonopari a 11mila tonnellate. Di queste però,, l'unico in grado di operare secondo i principi dell'economia circolare garantendo gli obiettivi di recupero e riciclo e favorendo il re-inserimento delle materie prime seconde in nuovi cicli produttivi. Un altro, tipicamente in aree del Secondo e Terzo Mondo, sfuggendo così completamente alla tracciatura dei flussi. Un altrocomportamento riscontrato soprattutto dalle Pubbliche Amministrazioni; infine, il restanteDall'analisi emerge inoltre che, tra ici sono: difficoltà di gestione degli aspetti burocratici (molti step di processo spesso considerati difficoltosi e complessi), gli elevati costi legati alla gestione dello smaltimento e la complessità di recupero dei componenti dovuto al design del prodotto. Per la loro progettazione, infatti, le stampanti richiedono particolari procedure di trattamento. Tali processi hanno implicazioni sia sui costi di stoccaggio, sia di logistica. L'estrazione dei toner, ad esempio, è considerata spesso una pratica onerosa (a causa dei processi di macinazione del rifiuto e della successiva selezione delle materie) e questo potrebbe spingere alcuni a smaltire le macchine in maniera più sommaria ed economica."È evidente la necessità di un maggiore controllo sui movimenti transfrontalieri di (R)AEE, sia affinché tali flussi – afferma– possano concorrere alla contabilità inerente ai target di raccolta imposti dal legislatore, sia allo scopo di intercettare quei movimenti oltre frontiera che sono irregolari e che, di fatto, concorrono al dumping internazionale".