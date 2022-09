Unidata verso aumento di capitale e translisting su Euronext STAR Milan

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso ildel 2022 con untotali pari a 21,6 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto al primo semestre del 2021,pari a 5,6 milioni di euro (+53%), EBITDA Margin del 25,9% (25,7% nel H1 2021) e unpari a 2,1 milioni di euro, in diminuzione di circa il 30% rispetto al risultato registrato nel primo semestre anche a causa di un diverso effetto fiscale."Il primo semestre 2022 si chiude con ottimi risultati, in linea con le performance dei precedenti trimestri - ha commentato- I settori di riferimento in cui ci muoviamo, Fibra&Networking, Cloud&Datacenter, IoT&Smart Solutions, Cyber Security, sono in continua evoluzione ed espansione; siamo fiduciosi di poter cavalcare questa onda positiva, consolidando ancor più la nostra posizione sul territorio dove siamo presenti, nonché crescendo in quei settori meno esplorati fino ad ora da Unidata".Al fine di sostenere la propria crescita organica e reperire risorse finanziarie necessarie per effettuare operazioni straordinarie, la società intende proporre all'assemblea il conferimento di una delega al CdA adper un importo massimo pari aL'aumento di capitale consentirebbe di diversificare la propria base azionaria con conseguente creazione di un più ampio flottante. Questo perché è stato avviato un processo finalizzato a portare la società sul mercato regolamentato Euronext Milan e, occorrendone i presupposti, sul segmento, da completare entro il 2023.