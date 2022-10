Credit Suisse crolla su nuovi minimi: mercato preoccupato per piano rilancio

Credit Suisse

(Teleborsa) - Il titolo di, con il mercato sempre più pessimista sulche dovrebbe essere annunciato il 27 ottobre. Secondo quanto riportato domenica dal Financial Times, i dirigenti del gruppo bancario svizzero hanno trascorso il fine settimanasulla propria liquidità e posizione patrimoniale.Inoltre, in un messaggio ai dipendenti finito sulla stampa, l'amministratore delegato Ulrich Koerner, ha affermato che la banca si trovamentre si prepara per il nuovo piano di rilancio."So che non è facile rimanere concentrati tra le tante storie che leggi sui media, in particolare, date le molte affermazioni effettivamente inesatte fatte. Detto questo, confido che tu non stia confondendo la nostra performance quotidiana del prezzo delle azioni con lae ladella banca", ha scritto, aggiungendo di non essere stato in grado di condividere i dettagli dei piani di trasformazione prima del 27 ottobre.Koerner, che è stato nominato CEO a fine luglio, deve aggiustare il percorso della banca dopo gli, e probabilmente si focalizzerà sulla divisione investment bank, ritenuta la più problematica dagli analisti che seguono l'istituto svizzero.In discesa, che si attesta a 3,611 CHF, con. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 3,501 e successiva a 3,391. Resistenza a 3,738.