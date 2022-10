Fenix Entertainment, valore produzione 1° semestre a 13,59 milioni

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha chiuso il primo semestre del 2022 conpari a 9,98 milioni di euro, valore della produzione pari a 13,59 milioni di euro,pari a euro 3,40 milioni di euro epari a -463 mila euro.con il periodo intermedio dell'anno precedente in quanto il 2022 è il primo anno di consolidamento economico, essendo intervenuto l'acquisto delle quote delle società del Gruppo Laser il 16 dicembre 2021 e la costituzione della Lovit è del febbraio 2022."Nonostante le difficoltà che caratterizzano il periodo, Fenix ha proseguito il percorso di crescita confermando la sua capacità di innovazione - ha commentato l'- Cogliendo i nuovi trend del settore, abbiamodi distribuzione dei contenuti, completando la filiera della produzione con l’acquisizione di Laser s e Laser Film e rafforzando la nostra struttura organizzativa con l’inserimento di professionisti di primo piano tra cui nella parte editoriale Filippo Cipriano, Fausto Brizzi e Cosimo Calamini)"."Siamo confidenti che l'anno si chiuderà in linea con le attese e con un", ha aggiunto.