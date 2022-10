Gas, prezzi ai minimi da fine luglio. Focus su prossime mosse UE

(Teleborsa) -, con una serie di fattori che incidono sull'andamento delle quotazioni della materia prima. Nonostante la tensione con la Russia rimanga alta, e lo testimoniano le accuse incrociate riguardanti il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, glidei paesi UE sono quasi pieni, le navi che trasportanocontinuano ad arrivare, idel Vecchio Continente dovrebbero diminuire (anche a causa dei prezzi alti) e i paesi membri potrebbero arrivare anche a un accordo sul price cap.Il prezzo deidel gas, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un ribasso del 9,2% a 171,5 euro/MWh alle 15.30 ora italiana, dopo aver toccato anche i 170,5 euro/MWh poco dopo le 14. Si tratta di un prezzo che non veniva toccato da fine luglio, ed è ben lontano dai picchi di circa 350 euro/MWh toccati a fine agosto.Intanto, è slittato ad almeno a dopo il vertice dei leader informale di Praga il. La presentazione del piano, nei giorni scorsi, era stata prevista per la giornata di domani, quando si riunirà il collegio dei commissari europei. "Il punto non è in agenda. Venerdì il dossier sarà al centro del Consiglio informale europeo, dopo il qualesui prezzi dell'energia", ha spiegato una portavoce dell'esecutivo UE.La scorsa settimana i ministri dell'energia hanno trovato unsu misure tra cui un obiettivo di riduzione della domanda di energia e una tassa sui profitti delle società energetiche, anche se non hanno trovato una quadra sulla definizione di undel gas.Un report odierno dell'International Energy Agency (IEA) ha fatto notare che ildi quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2021, trainato da un calo del 15% nel settore industriale poiché le fabbriche hanno ridotto la produzione. Se si uniscono questi dati alle ulteriori limitazioni ai consumi previsti dagli accordi UE, in inverno potrebbe essere usato sensibilmente meno gas rispetto al solito.Oltre a diversificare l'approvvigionamento, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno adottato misure per aumentare la sicurezza del gas, come la definizione di obblighi minimi di stoccaggio e l'attuazione di misure di risparmio energetico per il prossimo inverno. Tuttavia, l'assenza di forniture russe potrebbe presentare