ReeVo, perfezionato l'acquisto del 55% di Security Lab

ReeVo

(Teleborsa) -, Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano quotato su Euronext Growth Milan (EGM), ha, società milanese specializzata in Cyber Security. L'operazione era stata annunciata lo scorso 6 settembre 2022 Ilè di 2,53 milioni di euro - incluso l'aggiustamento del 55% della Posizione Finanziaria Netta rilevata alla data closing - di cui il 70% (1,77 milioni di euro) è stato corrisposto ai venditori in data odierna, e il restante 30% verrà corrisposto entro il 31 maggio 2023.Il corrispettivo è stato pagatoe potrà essere soggetto a eventuali aggiustamenti in diminuzione, in base all'EBITDA rilevato nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data del closing dell'acquisizione.