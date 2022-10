Renergetica, nuovo contratto di sviluppo con Enel Green Power

Renergetica

Enel

(Teleborsa) -, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, haper lo sviluppo, nei prossimi 3 anni, di, sul territorio italiano. Con la sottoscrizione dell'accordo quadro,ha già opzionato progetti per circa 100 MWp in fase di sviluppo, tutti localizzati nel sud Italia. Questo accordo segue quello sottoscritto tra le parti nel 2021 , per lo sviluppo di progetti fotovoltaici nel nord Italia.Inoltre, l'accordo quadro prevede la possibilità per le parti di collaborare - nei mercati di, oltre che in un nuovo mercato dell'- allo sviluppo di progetti fotovoltaici per complessivi 150 MWp nell'arco dei prossimi 3 anni per ciascun paese."Siamo particolarmente soddisfatti di questo accordo - ha commentato l'- che oltre a ribadire il ruolo di Renergetica quale partner d'elezione nello sviluppo di progetti fotovoltaici per uno dei players più importanti a livello nazionale ed internazionale dell'energia, ci vede protagonisti del processo di transizione energetica in Italia ed all'estero. Conoscendo molto bene i mercati sui quali andremo a realizzare i nuovi progetti, poi, siamocon Enel anche fuori dai confini nazionali".