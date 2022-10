Gruppo FS, Giadrossi: "In 10 anni 40mila assunzioni e trasporto merci su rotaia al 30%"

(Teleborsa) - "Per noi la sostenibilità e la strategia sostenibile sono basate su tre pilastri: la parte 'E' (ambiente), la 'S' (sociale), e la 'G' (buon governo societario). Tutti e tre si rinforzano e uno senza l'altro non è sufficiente. Il sociale per noi è tutto un portafoglio di progetti che si articolano in maniera specifica in ognuno dei nostri poli (infrastrutture, passeggeri, urbano, merci) ma è trasversale perché la cura e l'attenzione alle persone è al cuore di quel che facciamo. La prima cosa è sicuramente la sicurezza delle persone che usano i nostri mezzi di mobilità e che lavorano con noi. Quella è la priorità su cui non ci sono restrizioni di budget né di risorse. Siamo anche molto attenti alla catena di fornitura. Su questo fronte stiamo cercando di mettere criteri ESG su tutte le nostre valutazioni dei fornitori in modo da abbracciare l'intera catena entro il 2026. Quindi catena di fornitura, sicurezza e, infine, al nostro interno incubazione di talenti". È quanto ha affermato laa margine del primo Sustainability day del Gruppo FS Italiane in occasione del "Il nostro Piano strategico decennale mette al centro la sostenibilità. Noi non parliamo più di strategia di impresa da un lato e di sostenibilità dall'altro ma di strategia sostenibile. I nostri obiettivi di impresa sono anche obiettivi di sviluppo sostenibile per il Paese. Un esempio in questo senso è rappresentato dallo lo shift modale delle merci. Ci siamo dato l'obiettivo ambizioso di passare dal trasporto su rotaia delle merci dell'11% al 30% nei prossimi dieci anni. Questo significa che i nostri investimenti saranno orientati a creare un ecosistema per le imprese che trasportano merci che sia end-to-end, dunque che abbia non solo lo sviluppo su rotaia ma anche gli interporti, i terminali veri e propri e le connessioni con i porti. Una tonnellata di merce trasportata su gomma emette nove volte le emissioni di carbonio emesse per lo stesso tragitto dal trasporto su rotaia e, per noi, l'obiettivo sostenibile di eliminare o ridurre il più possibile le emissioni di trasporto su gomma è un obiettivo di sostenibilità ma anche un obiettivo di impresa. Il concetto fondamentale è che la strategia del gruppo per i prossimi 10 anni è una strategia sostenibile. La sostenibilità riguarda il tema ambientale così come quello sociale e di governance. Per attuare il nostro piano abbiamo calcolato che ci servono 40mila nuove assunzioni in 10 anni. È un numero molto grande che corrisponde a far entrare nel gruppo tanti giovani. Dobbiamo formarli, diventare per loro un datore attraente, proporre per loro welfare, formazione, percorsi di carriera opportuni per sviluppare nuove competenze che serviranno a noi come gruppo e al Paese, in digitalizzazione, in gestione dell'ambiente, in ingegneria delle infrastrutture, in comprensione dei rischi climatici. È un servizio per il Gruppo perché ci permette di sviluppare il nostro Piano industriale ma è anche un obiettivo sociale per il Paese in quanto va a incrementare le competenze necessarie allo sviluppo sostenibile dell'Italia".