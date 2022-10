Trade Republic lancia investimenti frazionati con tutela della piena proprietà

(Teleborsa) - La piattaforma di investimento tedescada oggi consente dia partire da qualsiasi importo, attraverso il cosiddetto investimento frazionato in piena proprietà. La società spiega che con questa mossa diventa il primo broker europeo a offrire questo servizio nell'UE, mentre altri operatori propongono investimenti frazionati tramite prodotti derivati. La piattaforma è anche una delle prime a offrire la negoziazione di azioni, ETF, derivati e criptovalute, all'interno di un prodotto facile da usare e con l'affidabilità di un istituto finanziario regolamentato.Con la piena proprietà legale delle frazioni di azioni, Trade Republic elimina il rischio principale di investire in azioni frazionate attraverso prodotti derivati: ilscelto. In altre parole, in caso di insolvenza del broker i creditori non hanno alcun diritto di rivalsa e le frazioni rimangono di proprietà del cliente."La nostra offerta combina il vantaggio delle azioni frazionate con la sicurezza di un asset in piena proprietà - ha spiegatodi Trade Republic - Il titolo sottostante è acquistato da Trade Republic e la sua proprietà ripartita fra un gruppo di clienti, dunque. La negoziazione avviene con lo stesso spread che si avrebbe sul titolo intero".Secondo Trade Republic, questa opportunità. La società fa l'esempio del Nasdaq 100, dove il 55% dei titoli ha un prezzo superiore a 100 dollari. Considerando che la capacità media di risparmio mensile di una famiglia europea è di 300 euro, la maggior parte delle famiglie si trova a scegliere 1 o 2 azioni al mese. Un portafoglio diversificato richiede però almeno 12-15 titoli secondo gli esperti, rendendo quindi difficile un abbattimento del rischio."Siamo molto orgogliosi di questo traguardo, che allarga considerevolmente il nostro mercato di riferimento - ha commentatodi Trade Republic - Senza importo minimo di acquisto e all'interno della nostra struttura di prezzi già molto competitiva, i titoli frazionati rendono investire davvero alla portata di tutti".