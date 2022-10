USA, PMI servizi settembre sale a 49,3 punti grazie a miglioramento domanda

(Teleborsa) - Diminuisce la contrazione del settore dei servizi negli Stati Uniti a2022. L'indicedefinitivo, elaborato da S&P Global-Markit, si porta a 49,3 punti dai 43,7 del mese precedente e rispetto ai 49,2 punti della stima preliminare. Il calo della produzione è stato nel complesso marginale, poiché le imprese hanno notato che il miglioramento delle condizioni della domanda ha portato a un calo più debole.L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si porta dunque al di sotto della, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.Sale anche l', che tiene conto anche della variazione del PMI manifatturiero, che si attesta a 49,5 punti, rispetto ai 44,6 punti del mese precedente e ai 49,3 punti della stima flash."Con l'attività del settore dei servizi in calo per il terzo mese consecutivo a settembre, le imprese hanno affrontato- ha commentato Chris Williamson, Chief Business Economist at S&P Global Market Intelligence - La crescita economica è stata messa sotto pressione dal calo della produzione sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi, sebbene in entrambi i casi settembre abbia visto alcuni segnali incoraggianti che le condizioni commerciali potrebbero iniziare a migliorare"."A guidare questo miglioramento c'è unmanifatturiere, che a sua volta allevia la crescita dei costi per beni ed energia sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi, aiutando a stimolare la domanda e dissipando alcune preoccupazioni sulle prospettive economiche", ha aggiunto.