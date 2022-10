Debole Wall Street, funzionari FED supportano politica aggressiva

Dow Jones

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori sui(dopo la decisione dell'OPEC+ e le accuse tra USA e produttori di greggio) e iin uscita. Con il mercato del lavoro e l'inflazione statunitensi che restano forti, ci si torna a domandarenelle prossime riunioni.L'inflazione negli Stati Uniti rimane "ostinatamente e inaccettabilmente alta", ha detto(membro del consiglio dei governatori della FED), che ha aggiunto didi 75 punti base degli ultimi meeting.Inoltre, il presidente della FED di Minneapolis, Neel Kashkari, ha affermato che la banca centrale degli Stati Uniti è "" dall'essere in grado didei tassi di interesse.Continua a fare discutere ilda parte del'OPEC+, con l'Arabia Saudita che, secondo la Casa Bianca , ha deciso di schierarsi con la Russia e spingere per una riduzione dell'output. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha invece affermato che la decisione dell'OPEC+ "è finalizzata alla stabilizzazione del mercato".Sul fronte macroeconomico, sono crescite più delle attese le richieste dinegli USA nell'ultima settimana. Si è invece registrata una crescita deinegli Stati Uniti nel mese di settembre 2022, secondo il rapporto Challenger. Sono aumentati più delle attese glinegli USA.Illima lo 0,52%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,39%, scambiando a 3.768 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,08%); leggermente negativo l'(-0,31%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i(-2,52%),(-0,87%) e(-0,76%).del Dow Jones,(+1,81%),(+0,62%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,54%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,82%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%.Al top tra i, si posizionano(+1,77%),(+1,75%),(+1,42%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,77%.In apnea, che arretra del 3,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,41%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,16%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 20,49K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 190K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 250K unità; preced. 315K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%).