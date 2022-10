MIMS ripartisce i 2 miliardi del Fondo per la mobilità sostenibile

(Teleborsa) -per la ripartizione deidel nuovoistituito con la Legge di Bilancio 2022. Il Fondo in questione, destinato a sostenere la transizione ecologica del settore dei trasporti e la riduzione delle emissioni, finanzierà il rinnovo di, l’acquisto di, la realizzazione di p, lo sviluppo dell’nel trasporto delle merci, l’adozione diper navi e aerei, la trasformazione degli, ilper l’autotrasporto."L’istituzione nel bilancio del MIMS del Fondo per la mobilità sostenibile rafforza l’indirizzo politico che ha portato al cambio di nome del Ministero e conferma la volontà del governo di accelerare la transizione ecologica e perseguire con determinazione gli obiettivi di decarbonizzazione del settore dei trasporti", ha spiegato il, aggiungendo che queste risorse ndi aggiungono a quelle del PNRR e del Piano Nazionale Complementare e servono per attuare le misure anticipate nel Rapporto “Decarbonizzare i trasporti”, pubblicato dal MIMS ad aprile scorso.Ildettando le misure necessarie per soddisfare il pacchetto europeo "Fit for 55", segnalava che il, nel 2019, è stato responsabile dele delin Italia. In particolare, il 92,6% delle emissioni del comparto è attribuibile al trasporto stradale di passeggeri e merci, specie gli autoveicoli.La- è destinata ae ridurre le emissioni inquinanti in 44 Comuni e aree metropolitane con più di 100.000 abitanti. Nell'ambito di questi investimenti figurano l’acquisto di veicoli elettrici per il TPL e la realizzazione delle infrastrutture di ricarica, pedonalizzazione di aree urbane e mobilità ciclistica, realizzazione di infrastrutture digitali per la gestione e il monitoraggio dei flussi di traffico.Altridi euro, pari al 15% del Fondo, sono attribuiti a interventi per, per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici all’interno della rete stradale SNIT non a pedaggio e per l’acquisto di mezzi pesanti a zero emissioni.Circasono previsti per la, attraverso il refitting delle navi per consentire l’utilizzo del cold ironing (cioè l’elettrificazione delle banchine portuali), l’elettrificazione dei mezzi utilizzati per i collegamenti con le isole e il sostegno a progetti sperimentali per i combustibili alternativi.Altridi euro (pari al 10% del Fondo) sono destinati a interventi pere per il sostegno a progetti sperimentali per l’utilizzo dinel trasporto aereo.E ancora,di euro (7,5% del Fondo) sono destinati a favorireincentivando il cosiddetto shift modale dalla gomma al ferro, edi euro (2,5% del Fondo) a interventi d, con l’acquisto di treni a batteria o a idrogeno.