Parzani (Borsa Italiana): delisting fisiologici, ma cambiare cultura del "piccolo è bello"

(Teleborsa) - "I. Ci sono anche dei delisting che considero dei favori che la Borsa ha reso al sistema: quando abbiamo dei delisting che sono abbinati a del gran bel M&A, vuol dire che la Borsa ha portato le aziende ad essere così in posizioni da essere notate, da favorire delle operazioni. Ci sono anche delisting legati a storie familiari e aziendali". Lo ha affermato, in occasione dell'evento "Italia Calling" organizzato dal gruppoAffrontando il tema dello "svuotamento" del listino a causa della revoca di società importanti, Parzani ha anche ricordato che "abbiamo avuto. Questo è forse uno dei punti cruciali, che è il tema della cultura che per tanti anni abbiamo portato avanti del "piccolo è bello". Forse stiamo imparando che, che piccolo quando il vento soffia forte rischia di essere spazzato via".Parlando del difficile contesto macroeconomico che le aziende si trovano ad affrontare, ha affermato che in un contesto complicato come quello attuale, "èdel momento, che chiamo a doppia L: di lungo e di largo" orizzonte, ovvero essere sicuri di dove si sta andando e impostare il lavoro in modo che le aziende possano poi navigare in acque più serene. "Questo lavoro richiede un accesso alle risorse finanziarie che deve essere sempre più ampio e flessibile", ha sottolineato."Perché non guardare al mercato dei capitali, che si apre agli investitori anche stranieri - ha aggiunto - Il sistemaoffre sempre più accesso agli investitori stranieri. Nel guardare in là dobbiamo poi lavorare su tutte le, che rischiamo di accantonare in questo stato di emergenza".