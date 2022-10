TECMA Solutions, Alantra abbassa target price e stime

Tecma Solutions

(Teleborsa) - Alantra ha abbassato a(da 15 euro) il suosu, Tech Company quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate, mantenendo ilsul titolo a "". L'upside potenziale è superiore al 45%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con un Valore della Produzione pari a 6,99 milioni di euro (in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2021) e un risultato netto pari a -1,99 milioni di euro (in diminuzione rispetto agli 0,47 milioni di euro del primo semestre 2021).Gli analisti hannosui2022-24, per incorporare la decelerazione osservata nel primo semestre e anche potenziali ulteriori ritardi legati al quadro macroeconomico. Inoltre, hanno tagliato l'sulla scia dei maggiori costi di sviluppo. Nel complesso, prevedono un CAGR dei ricavi 21-24 del 45,6% ed EBITDA del 38%."Crediamo nel potenziale di lungo termine del gruppo, anche se ilnello scenario attuale", si legge nella ricerca.