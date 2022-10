BCE e Banca centrale cinese rinnovano accordo swap valutario

(Teleborsa) -hanno deciso deuro-renminbi che resterà valido sino all'8 ottobre 2025 a condizioni invariate.Le due banche centrali avevano siglato il primo accordo bilaterale di swap su valute della durata di tre anni il, l'8 ottobre 2013, con una dimensione massima di, e questo accordo era stato prorogato per ben due volte per altri 3 anni nel 2016 e nel 2019.Dal punto di vista dell'Eurotower, l'accordo funge da sdi liquidità in valuta cinese per le banche dell'area dell'euro a seguito di perturbazioni nel mercato del renminbi. Gli accordi di immissione di liquidità contribuiscono alla stabilità finanziaria globale. L'accordo con la PBC è coerente con i grandi volumi di scambi e investimenti bilaterali tra l'area dell'euro e la Cina.