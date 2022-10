Banca Finnat, approvato documento OPA. Via il 24 ottobre

Banca Finnat Euramerica

(Teleborsa) - Consob harelativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa dal veicolo della famiglia Nattino sulle azioni ordinarie di, già controllata dalla stessa famiglia e quotata su Euronext STAR Milan.Il, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 24 ottobre 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 15 novembre 2022. Ilè pari a 0,31 euro per ciascuna azione portata in adesione.Lain quanto, qualora fossero portate in adesione almeno la metà delle azioni oggetto dell'OPA, il veicolo della famiglia Nattino verrà a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 90% e non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.