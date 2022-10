BCE, Lane: rialzo tassi impatta mercati più che riduzione bilancio

(Teleborsa) - "Il Consiglio direttivo della BCE è pienamente consapevole del fatto che è necessario percorrere ulteriore terreno nelle prossime riunioni per uscire dal livello altamente accomodante prevalente dei tassi ufficiali", anche se "l'richiedono unda una prospettiva di funzionamento del mercato e di una più ampia". Lo ha detto Philip Lane, Chief Economist e membro dell'Executive Board della BCE, nel corso di un evento a New York.Secondo Lane, la Banca centrale europea potrebbe avere unnegli anni con i vari piani di emergenza e quantitative easing."Una conclusione provvisoria sull'impatto dellein una fase di normalizzazione è che il cper un dato adeguamento alle dimensioni e alla composizione del nostro bilancio", ha affermato Lane. "Gli effetti di segnalazione derivanti da un determinato adeguamento dei tassi potrebbero essere maggiori di quanto si stima fosse prima della crisi finanziaria", ha invece aggiunto l'economista nel suo intervento, principalmente per due motivi.In primo luogo, "l'potrebbe aver rafforzato la trasmissione di un rialzo dei tassi lungo tutta la struttura a termine dei tassi di interesse", ha sottolineato.In secondo luogo, "ilin cui le indicazioni prospettiche sul probabile andamento futuro dei tassi di interesse avevano soppresso quasi del tutto la volatilità dei tassi potrebbe invitare i mercati a reagire a un aumento dei tassi ritirandosi più nettamente dai titoli a più lungo termine siccome dealer e altri fornitori di liquidità di negoziazione sono meno disposti a mettere a rischio il capitale per creare mercati bilaterali in un contesto di percepita maggiore incertezza sui tassi di interesse".La BCE ha alzato il tasso sui depositie i mercati prevedono che continuerà ad aumentarlo per buona parte del prossimo anno, anche seguendo l'azione della FED.