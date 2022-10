Energia, Donnarumma (Terna): "Serve massiccio programma investimenti"

Terna

(Teleborsa) - "Serve unsu rinnovabili e infrastrutture elettriche se vogliamo trovare unae affrancarci dal gas importato. È necessario, quindi, adottare un approccio diverso che implichi ladegli impianti di energie rinnovabili”, ha sottolineato l'amministratore delegato di, intervenendo oggi al Green Talk di RCS Academy."A fine agosto – ha aggiunto Donnarumma – lealla propria rete ricevute da Terna ammontavano ache l'Italia si è data al 2030. I progetti ci sono,sono state, la rete è e sarà in grado di accompagnare questo sviluppo; rimane un, oltre a quello autorizzativo, che è quello legato agli: Terna ha da tempo evidenziato la necessità di promuovere lo sviluppo di capacità di accumulo di grande taglia, fondamentale per accompagnare i 70GW di energie rinnovabili previsti dal piano europeo Fit for 55. Purtroppo negli ultimi anni gli".L’AD di Terna ha poi spiegato: "se già oggi il prezzo dell'energia elettrica dipendesse solo dal costo industriale delle fonti rinnovabili e non dalla produzione a gas, ci saremmo trovati nell’ultimo trimestre con un costo della componente energia pari a un quinto di quella attuale.sta facendo la sua parte attraverso unda oltre 18 miliardi di euro di investimenti per abilitare la transizione energetica e perdal Sud che produce energie rinnovabili al Nord dove c’è maggiore domanda. A tal proposito, è stata recentemente autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica la, uno dei principali interventi infrastrutturali del Paese, che ci vede investireper un’opera con cavi sottomarini, fondamentale per lo sviluppo del sistema elettrico nazionale”.