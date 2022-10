LVMH, fatturato di 56,5 miliardi di euro nei primi 9 mesi (+28% vs 2021)

LVMH

(Teleborsa) - Il colosso francese del lussoha registrato undi 56,5 miliardi di euro nei, in crescita del 28% rispetto allo stesso periodo del 2021. Ladei ricavi è stata del 20%. Nel terzo trimestre la crescita organica dei ricavi è stata del 19%, in linea con le tendenze osservate nel primo semestre dell'anno e superiore al consensus (+13% secondo dati Visible Alpha)Il conglomerato - che controlla marchi iconici come Louis Vuitton, Tiffany & Co, Moet & Chandon e Bulgari - ha affermato di aver registrato una "forte crescita" in, che hanno "beneficiato della solida domanda della clientela locale e della ripresa dei viaggi internazionali".L'(compresa la Cina) ha registrato un livello di crescita inferiore nei primi nove mesi del 2022, sebbene la crescita nell'ultimo trimestre abbia subito un'accelerazione a causa del parziale allentamento delle restrizioni sanitarie.Per quanto riguarda l'outlook, il gruppo si dice "fiducioso nel proseguimento dell'attuale crescita" e intende mantenere "una".