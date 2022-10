Gas, price cap ancora in ballo: la Commissione Ue rimanda la decisione alla prossima settimana

(Teleborsa) - La Commissione europea presenterà le sue proposte contro il caro energia la prossima settimana e saranno discusse al Consiglio Energia formale del 25 ottobre. L'annuncio è arrivato dal ministro dell'Energia della Repubblica Ceca,, al termine dela Praga che ha aggiunto che un'ulteriore riunione straordinaria dei ministri dell'energia potrebbe essere convocata per raggiungere un accordo comune. "La riunione di oggi ha contribuito a colmare le distanze tra gli Stati membri e ci stiamo muovendo verso una soluzione comune", ha affermato Sikela.La presidenza ceca del Consiglio ha affermato che è stato raggiunto "untra gli Stati Ue per procedere con gli acquisti comuni, di esercitare la solidarietà, ridurre i consumi, rendere più resiliente il sistema di formazione del prezzo dell'elettricità (rispetto a quello del gas, ndr) e limitare i picchi dei prezzi".Delha parlato la commissaria Ue all'Energia,, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta dopo il vertice. Simson ha spiegato che la Commissione ritiene che negoziare il prezzo con i fornitori sia una opzione "migliore" ma se ciò non fosse possibile, la Commissione valuta anche "un meccanismo per limitarli" in ogni caso. "Vedremo nel fine settimana come procedere con il tetto del gas per la produzione di energia elettrica e se a questo punto la proposta gode di un'ampia maggioranza a favore di questa misura", ha aggiunto. "Ilpresenteremo le proposte che hanno il massimo consenso", ha dichiarato la Commissaria.Nel frattempo il presidente russoha dichiarato che non fornirà energia ai Paesi che applicheranno il price cap. "Dirò una cosa: la Russia non agirà contro il buon senso, pagando di tasca propria per il benessere degli altri. Non forniremoa quegli Stati che impongono unai prezzi dell'energia. Verso coloro che preferiscono i trucchi sporchi e i ricatti spudorati, e sono decenni che viviamo in un paradigma di questo tipo, in ambito politico, non agiremo a nostro discapito", ha affermato il presidente russo intervenendo al forum della Settimana dell'energia russa.Putin ha parlato anche dell'attacco ainel. "I beneficiari della rottura delsono evidenti: gli Usa e i Paesi con rotte di approvvigionamento alternative", ha dichiarato. "Lo scopo dell'atto terroristico contro i gasdotti Nord Stream era quello di minare la sicurezza energetica dell'intero continente. Dietro ilc'è qualcuno che vuole tagliare completamente i legami tra la Russia e l'Ue e così indebolire l'Europa", ha aggiunto.