S&P: in scenario al ribasso PIL Germania -3,4% nel 2023, Italia -1,5%

(Teleborsa) - S&P Global Ratings vede un, aggravando la crisi energetica dell'Europa, mentre allo stesso tempo i tassi di interesse nei mercati sviluppati potrebbero essere costretti a salire ancora di più rispetto allo scenario di base per attenuare le crescenti pressioni inflazionistiche. Tutto ciò potrebbe portare a una, con un concomitante aumento della disoccupazione dai livelli storicamente bassi.Considerando l'aumento dei rischi e il loro potenziale di concretizzazione, S&P ha sviluppato uno- con una probabilità di verificarsi di circa uno su tre - basato su una serie coerente di proiezioni al ribasso presentate per le principali economie regionali per il periodo 2022-2025.In Europa, questo scenario al ribasso vedrebbe. La Banca centrale europea (BCE) sarebbe spinta a seguire la Federal Reserve a causa della svalutazione dell'euro rispetto al dollaro americano, alimentando l'inflazione importata. Questo porterà alla, con una contrazione del PIL dell'1,3% nel 2023 - e lasubirebbe l'impatto maggiore (-3,4%). L'segnerebbe un -1,5%, la Francia un -0,7%, la Spagna un +0,7%, il Regno Unito un -0,8%."L'impatto sulla Germania è il maggiore, poiché il lato della produzione deve affrontare un razionamento del gas più lungo, un calo della competitività e maggiori difficoltà per le esportazioni - si legge nel rapporto - In altre parole,. Ecco perché, dietro Germania, Polonia e Italia sono più colpite di Francia o Spagna, e perché l'economia del Regno Unito è meno colpita".Negli, il PIL subirebbe una contrazione dello 0,3% nel 2023. La crescita delle grandi economie dell'- Cina, India, Giappone e Indonesia - sarebbe meno influenzata dallo scenario al ribasso, perché queste economie sono più orientate al mercato interno.Tra i mercati emergenti (EM), lo scenario al ribasso di S&P vede ilsubire l'impatto maggiore tra le economie in via di sviluppo dell'America Latina, mentre lasarebbe la più colpita tra gli EM europei, soprattutto a causa della sua esposizione diretta alle interruzioni dell'approvvigionamento energetico.