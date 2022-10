Fast Retailing (Uniqlo), profitti balzano del 19% in esercizio 2022

(Teleborsa) -, holding giapponese che opera principalmente tramite il brand di abbigliamento Uniqlo, ha registrato una(terminato il 31 agosto 2022), con ricavi in aumento a 2,30 trilioni di yen (+7,9% anno su anno) e utile operativo in forte espansione a 297,3 miliardi di yen (+19,4% anno su anno).La previsione disui profitti era di 291 miliardi di yen, secondo dati Refinitiv, mentre Fast Retailing aveva previsto 290 miliardi di yen."Lein tutti i mercati in cui operiamo grazie a una costante ripresa della domanda di abbigliamento ora che la pandemia di COVID-19 è sotto controllo", sottolinea la soicetà.Per l'anno fiscale 2023, Fast Retailing prevede di raggiungere un fatturato consolidato di 2,65 trilioni di yen (+15,2% anno su anno), utile operativo di 350 miliardi di yen (+17,7% anno su anno), utile prima delle imposte sul reddito di 350 miliardi (-15,4% anno su anno) e utile attribuibile ai proprietari della capogruppo di 230,0 miliardi di yen (-15,9% anno su anno).Gliavevano previsto indicazioni per ricavi annuali di 2,48 trilioni di yen e un utile operativo di 332 miliardi di yen.