Innovazione, Plenitude lancia One to Zero Challenge

(Teleborsa) -societa` benefit controllata al 100% dapresente sul mercato con un modello di business che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di energia e un'ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici, lancia. L'obiettivo di questa call4Innovation – spiega Plenitude in una nota – e` trovare soluzioni innovative per valorizzare al meglio l'integrazione e le sinergie dei tre business contribuendo alla riduzione delle emissioni Scope 3.si rivolge, a livello internazionale, a startup, PMI Innovative, Aziende e Spinoff universitari che abbiano una soluzione potenzialmente di interesse e gia` commercialmente validata per massimizzare il valore dell'integrazione."Con One to Zero Challenge – ha dichiarato l'– invitiamo, a livello internazionale, gli ecosistemi di innovazione ad unirsi al nostro impegno di affiancare i clienti nella riduzione delle emissioni di CO2 e valorizzare le sinergie del modello di business integrato di Plenitude. Insieme vogliamo trovare soluzioni innovative per il nostro virtuoso percorso di crescita".Lesaranno raccolte entro fine novembre e seguira` un processo di analisi e selezione delle proposte. Le 10 migliori realta` saranno quindi invitate a presentare la propria soluzione davanti al comitato di valutazione finale ad inizio 2023 e quelle ritenute di maggior valore potranno accedere alle competenze, agli asset e all'expertise della Societa` per approfondire possibili collaborazioni. Inoltre, per una startup ci sara` l'opportunita` di presentare la propria soluzione direttamente al, lanciato daPlenitude fornisce energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail e ha l'obiettivo di raggiungere oltre 2 GW di capacita` installata da fonti rinnovabili entro la fine del 2022, oltre 6 GW al 2025 e oltre 15 GW al 2030. Da luglio 2021 e` diventata Societa` Benefit, che integra all'interno del proprio Statuto l'obiettivo di avere un impatto positivo sulle persone, le comunita` e l'ambiente e si inquadra nel piu` ampio impegno di Eni volto a creare valore attraverso la transizione energetica.