Royal Mail valuta fino a 6.000 esuberi entro agosto 2023

International Distributions Services

(Teleborsa) -, società britannica di servizi postali e corrieri che opera con il marchio, ha affermato che. L'azienda sta attraversando un periodo difficile a causa di una forte azione sindacale, dei ritardi nella fornitura di miglioramenti della produttività concordati, della riduzione dei volumi di pacchi e della difficile situazione macroeconomica, ha sottolineato in una nota.potrebbero anche essere ottenute attraverso una riduzione stimata di circa 5.000 ruoli operativi equivalenti a tempo pieno (FTE) entro marzo 20232 e di circa 10.000 entro fine agosto 20232 (su base continuativa di 12 mesi).Royal Mail prevede ora una2022-23 di circa 350 milioni di sterline, compreso l'impatto diretto e immediato di otto giorni di sciopero che hanno avuto luogo o sono stati notificati a Royal Mail, ma escluse eventuali spese per i costi di uscita volontaria.La società ha aggiunto che Communication Workers Union (CWU) ha minacciato, ma non ancora formalmente notificato,In tal caso, la perdita per l'intero anno aumenterebbe notevolmente e "potrebbe richiedere un'ulteriore ristrutturazione operativa e riduzione dell'organico".