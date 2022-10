Tulips acquista Floema e si prepara a nuovo round di finanziamento

(Teleborsa) -, primo supermercato online puro in Italia, ha raggiunto un accordo per l', startup bolognese che accorcia la filiera ortofrutticola attraverso il commercio online di prodotti degli agricoltori del territorio. Si tratta delladella società romagnola ed è stata annunciata dall'AD Enrico Martini in occasione della presentazione del piano di sviluppo per i prossimi 18 mesi, che prevede nuovo capitale per oltre 25 milioni di euro, investimenti in tecnologie avanzate e ulteriori operazioni strategiche di M&A.Floema, nata nel 2018 dall'iniziativa imprenditoriale di tre agronomi, ha chiuso il 2021 con un fatturato di 800 mila euro. "Questa acquisizione - ha commentato Martini - ci permette di, oltre a offrirciattraverso la condivisione delle piattaforme di preparazione ordini, degli acquisti, della logistica e della tecnologia". Le due realtà non sono comunque perfettamente sovrapponili, in quanto Floema ha una gamma di prodotti limitata e premium più vicina all'offerta di un "mercato rionale online", mentre Tulips è un supermercato online a prevalenza locale.Tulips, creata da Enrico Martini con Mattia Mordenti, serve le. Si avvia a, che era stato di 5 milioni di euro. Il suo modello di business è fondato su una filiera completamente integrata per gestire sia le merci sia i clienti: da una parte i Dark Store di prossimità, magazzini organizzati come un supermercato senza clienti e sempre più automatizzati, dall'altra la qualità del prodotto sfuso locale e la consegna gratuita in tre ore mantenendo prezzi competitivi.Martini ha annunciato che verrà chiuso aunda 2 milioni di euro, per puntare poi a un ingresso in Tulips di investitori di venture capital per 25 milioni di euro.